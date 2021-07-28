شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يستأنف تدريباته بعد راحة 24 ساعة استعداداً للمصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف اليوم الأربعاء فريق المقاولون العرب، مرانه على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر، استعداداً لمواجهة النادي المصري، في الدوري العام، وذلك بعدما حصل لاعبو المقاولون على راحة سلبية أمس الثلاثاء لمدة 24 ساعة، واتفق المقاولون على خوض مباراة ودية مع إنبي، والجونة استعداداً للفريق البورسعيدي.

وتعاهد لاعبو المقاولون العرب، على استعادة الروح والأداء الرجولي على أرض الملعب، خلال اللقاء القادم والذى يجمعهم بالنادى المصري، يوم 7 أغسطس المقبل ضمن منافسات الدوري العام، وذلك لإنقاذ الفريق من موقفه الصعب في جدول الدوري.

وحذر عماد النحاس المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي ذئاب الجبل، من التهاون في المباراة المقبلة أمام المصري، خاصة بعد تراجع النتائج خلال الفترة الماضية، والتي أدت إلى خسارة المقاولون 3 لقاءات متتالية، أمام الطلائع ثم الأهلي وبيراميدز.

وأكد مسئولو المقاولون العرب تمسكهم بالجهاز الفني بقيادة عمد النحاس رغم تلقي الهزيمة الثالثة على التوالي بعد الخسارة من طلائع الجيش ثم الأهلي وأخيرا بيراميدز.

ويحتل المقاولون العرب المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة، بعد أن لعب 28 مباراة فاز في 7 مواجهات وتعادل في 8 لقاءات وخسر 13 مباراة، وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 37 هدفا.