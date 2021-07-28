شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يلغى المباريات الودية قبل مواجهة بيراميدز فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، إلغاء الوديات التى سبق تحديدها للفريق قبل مواجهة بيراميدز، فى دور الـ16 لبطولة كاس مصر والمقرر إقامتها يوم 5 أغسطس المقبل، بملعب استاد السويس الجديد، على أن يكتفى الفريق بالتدريب على فترتين.





وعاد فريق سموحة، إلى التدريبات الجماعية عقب راحه 4 أيام منحها أحمد سامى للاعبين، وخاض الفريق مباراتين أمام مركز شباب كفر الدوار وفاز بخماسية، والمباراة الثانية أمام مياه الإسكندرية وفاز الفريق بثلاثية، قبل إجازة العيد.

وطالب سامى اللاعبين بالتركيز فى المباراة كونها مباراة صعبة أمام فريق كبير ويضم عددا من اللاعبين الدوليين، لكنه لديه ثقة فى لاعبى سموحة الذين يجيدون اللعب أما الفرق الكبيرة فى حال تركيزهم داخل الملعب فقط.

من ناحية أخرى علق فرج عامر، رئيس نادى سموحة، على ضغط مباريات الدورى المصرى الممتاز منذ انتشار جائحة فيروس كورونا، قائلا فى تصريحات تليفزيونية: "أرفض إلغاء الدورى ولكن نرحب بإقامة النسخة المقبلة من الدورى على مجموعتين من أجل الحفاظ على استمرار المسابقة بشكل منتظم".

وأضاف عامر: "بالنسبة لسموحة لا نمانع فى إقامة الدورى على مجموعتين أو أى حل لاستمرار المسابقة وعدم إلغائها وعدم التأثير على مصلحة الفرق والمنتخبات".