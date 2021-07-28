شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: لم نفاوض أوجستى إلا بعد رحيله عن الزمالك.. وحسين لبيب أخ أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن مجلس الإدارة فوض رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى للتعاقد مع مدير فنى لفريق السلة وتواصل مع 3 أسماء من بينهم الإسبانى أوجستى.

وقال خالد مرتجى، خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى لم يخطف مدرب الزمالك السابق لأنه عقده انتهى مع الزمالك ورفض التجديد معهم، فكان من الممكن أن يذهب لأى ناد".

وأضاف خالد مرتجى: "فوضنا رؤوف عبد القادر مدير النشاط الرياضى للتعاقد مع مدير فنى لفريق السلة وتواصل مع 3 أسماء من بينهم الإسبانى أوجستى، ونجح في إقناع المدرب ووقع معاه، وعمرنا ما نتفاوض مع لاعب أو مدرب مرتبط بعقد مع الزمالك، ولم نفاوضه إلا بعد رحيله".

وتابع خالد مرتجى: "حسين لبيب رئيس الزمالك صديق شخصى لى وأعتبره أخا أكبر، سبق لى التعاون مع لبيب في حملة حسن مصطفى لرئاسة الاتحاد، والعلاقة حاليا بين إدارة القطبين قوية جدا ونسعى لعلاقة محترمة ومحترفة".

وأوضح: "هناك شركة تدير قناة الأهلى وليس مجلس الإدارة، وما حدث تصرف فردي وتم تقديم اعتذار وتحقيق رسمي مع من تسبب في هذا الخطأ وفصله، وأرى أن الشركة التي تدير القناة كانت على مستوى المسئولية وتعاملت بحسم مع الموظف المخطئ".