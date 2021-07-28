شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يستعيد "كساب" وشكوك حول لحاق فؤاد بمباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك خالد كساب، مهاجم غزل المحلة، في التدريبات الجماعية للفريق استعدادا لموجهة الزمالك المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز، ويأتي ذلك بعد تماثله للشفاء من الإصابة في العضلة الأمامية، والتى أبعدته عن الفلاحين خلال المواجهات الماضية.

وفيما يخص موقف إسلام فؤاد فإن الشكوك تحوم حول لحاقة بالمباراة، وذلك بسبب عدم اكتمال شفائه من الإصابة التي لحقت به خلال الفترة الماضية.

ويلتقى عزل المحلة مع الزمالك، الثلاثاء المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

يُذكر أن غزل المحلة يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات وتعادل في 11 مباراة وتعرض للهزيمة في 9 لقاءات، أحرز لاعبوه 22 هدفًا وتلقت شباكه 29 غيرها.