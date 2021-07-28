شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد: صالح جمعة مستمر فى سيراميكا ولم أطلب ضم "كمال" المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ضياء السيد، المدير الفنى لنادى سيراميكا، أن صالح جمعة لاعب وسط فريقه ملتزم بشدة ويخوض التدريبات بجدية، مشيراً إلى أنه باقٍ بصفوف سيراميكا، ولا صحة لما تردد حول رحيله بنهاية الموسم الجارى.

وأضاف المدير الفنى لسيراميكا خلال تصريحات تليفزيونية: "لم أتحدث مع مسئولى نادى سيراميكا بشأن التعاقد مع عمر كمال عبد الواحد لاعب النادى المصرى البورسعيدى، ولم نحسم ملف الصفقات الجديدة أو الراحلين حتى الآن، وكل ما يثار حول انضمام كمال إلى سيراميكا لا أساس له من الصحة".

واختتم السيد كلامه: "لا أعلم مصير الدورى المصرى حتى الآن، فنحن نخوض التدريبات بشكل يومى، ونستعد جيداً لاستئناف المسابقة، لكن فى حال نجاح المنتخب الوطنى الأوليمبى فى الفوز على نظيره الأسترالى، أتوقع استمرار تأجيل الدورى العام".

وسبق أن تحدث ضياء السيد المدير الفنى لسيراميكا، عن رؤيته الفنية لمستوى صالح جمعة لاعب الفريق، وقال الجماهير تتحدث معى دائماً عن صالح جمعة، وغير راضٍ عن أدائه مع الفريق حتى الآن لأن لديه أفضل من ذلك، ولكننا وصلنا إلى مراحل جيدة وبدأ يلعب 90 دقيقة، وكان لدينا اتفاق بوصوله لأعلى مستوى حتى يسوق لنفسه فى المباريات الأخيرة، وسيراميكا هو الفرصة المتبقية أمام صالح بعد رحيله عن الأهلى، إما أن يعود للأضواء أو ينزل المخبأ.