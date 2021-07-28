شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يتعاقد مع "جناح" بلدية المحلة مقابل 2 مليون و200 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مسئولو نادي سموحة مع عمار شرف الدين جناح بلدية المحلة لمدة ثلاث مواسم مقابل 2 مليون و200 ألف جنيه لمدة ثلاث سنوات.

وكانت المفاوضات تمت بين فرج عامر رئيس نادي سموحة ومصطفى الشامي أمين الصندوق والمشرف على الكرة بنادى بلدية المحلة، وانتهت المفاوضات بحصول بلدية المحلة على مبلغ 2.2 مليون جنيه، ونسبة 15% من عائد بيعه.

وقدم مصطفى الشامى التهنئة لعمار شرف الدين وتمنى له التوفيق، وأكد أن فريق الكرة خلال الفترة الماضية قد أنعش خزينة النادي بما يقرب من 20 مليون جنيه.. جدير بالذكر أن عمار شرف الدين حصل على هداف مجموعة بحري برصيد 13 هدفا.