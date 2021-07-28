شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: لن نفقد الأمل فى التأهل للدور الثانى بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أن فرص الفراعنة فى التأهل للدور التالى من أولمبياد طوكيو 2020 ما زالت قائمة قبل مواجهة أستراليا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأوضح شوقي غريب، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أستراليا: "ما زالت لدينا فرصة وسنحاول العمل للحفاظ عليها، لن نفقد الأمل ويجب علينا الفوز غدًا".