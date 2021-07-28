شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب: لن نفقد الأمل فى التأهل للدور الثانى بالأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، أن فرص الفراعنة فى التأهل للدور التالى من أولمبياد طوكيو 2020 ما زالت قائمة قبل مواجهة أستراليا، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات.
وأوضح شوقي غريب، في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أستراليا: "ما زالت لدينا فرصة وسنحاول العمل للحفاظ عليها، لن نفقد الأمل ويجب علينا الفوز غدًا".
ومن جانب آخر، أسفرت نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر وأستراليا، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدولة الأخيرة في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، والذي شهد حضور الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب، والدكتور أيمن زين طبيب الفريق، ومحمد الشواربي عضو الاتحاد، عن الاتفاق على أن يلعب الفريق المصري بالأحمر والأسود.
وأسند الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قيادة مباراة المنتخب الوطنى الأولمبى أمام نظيره الأسترالى إلى الحكم البرتغالى ارتر دياز، ويعاونه كل من روى باربوسا وباولو سواريز.
ويحتاج منتخب مصر للفوز غدا على أستراليا بفارق هدفين حتى يحافظ على حظوظه فى التأهل للدور الثانى انتظارا لنتيجة المباراة الثانية بين إسبانيا والأرجنتين التى تقام فى نفس التوقيت.
ويتواجد منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، فى المركز الرابع والأخير بمجموعته فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت باستاد سابورو دومى، ضمن مباريات الجولة الثانية، للمجموعة الثالثة التي تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.
ترتيب مجموعة مصر فى أولمبياد طوكيو:
إسبانيا.. فى المركز الأول برصيد 4 نقاط
أستراليا.. فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط
الأرجنتين.. فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط
مصر.. فى المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة