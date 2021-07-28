شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى عبد الغنى يحتفل بعيد ميلادة الـ62 فى غانا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل مجدى عبد الغنى، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، بعيد ميلاده الـ62 خلال المشاركة في اجتماعات الاتحاد الأفريقى للجمعيات اللاعبين المحترفين، والتي أقيمت أمس بالعاصمة أكرا بدولة غانا، لبحث بعض الملفات الهامة خلال المرحلة المقبلة.

واحتفل مجدى عبد الغنى، نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، أمس الثلاثاء بعيد ميلاده الـ"62"، فهو من مواليد 27 يوليو 1959، وانضم البلدوزر للفريق الأول للنادى الأهلى أواخر موسم 1976-1977، واستمر 12 عاما، حتى احترافه فى صفوف بيرامار البرتغالى لمدة 4 سنوات بداية من موسم 1987/1988، وعاد وختم مشواره الكروى فى صفوف المريخ البورسعيدى موسم 1992/1993، والمقاولون العرب موسم 1993/1994.

وحقق مع الأهلى 18 لقبا، بواقع 8 بطولات دورى أعوام "1977، 1979، 1980، 1981، 1982، 1985، 1986، 1987"، وكأس مصر 5 ألقاب أعوام "1978، 1981، 1983، 1984، 1985"، و5 بطولات أفريقيا أعوام "1982، 1984، 1985، 1986، 1987".

شارك مع الاهلى فى 228 مباراة، سجل خلالها 38 هدفا، كما لعبا دوليا فى الفترة من 1982 إلى 1992، شارك فى كأس العالم 1990 وسجل هدفا، وفى أولمبياد 1984 وسجل أيضا هدفاً.

وينفرد عبد الغنى بكونه أول لاعب مصرى يحترف فى الدورى البرتغالى عام 1988 ضمن صفوف بييرا مار ممثل مدينة آفيرو، واستطاع أن يقدم معه مواسم رائعة على مدار 4 سنوات كاملة قضاها فى البرتغال، ووصل معه إلى نهائى كأس البرتغال أمام بورتو بطل الدورى فى العام 1991، وسجل هدف فريقه الوحيد فى المباراة التى خسرها 1-3.

وخاض عبد الغنى 107 مباريات بقميص بييرا مار البرتغالى وسجل 17 هدفًا فى مسيرة جيدة ومغامرة لم يكن يتوقع لها أحد النجاح لولا إصرار نجم الأهلى السابق على رفض الجلوس حبيس الإيقاف الأفريقي، وطوّر مفهوم لاعب الوسط المصرى ليهاجم ويسجل الأهداف ويشارك بإيجابية فى صناعة اللعب بدلاً من مفهوم تسليم وتسلم الكرة فقط.

وشارك أيضًا فى أمم أفريقيا أعوام "1984، 1986، 1988، 1992" وسجل هدفًا، وتوج بلقب أمم 1986 بالقاهرة، بإجمالى 50 مباراة دولية سجل خلالها 5 أهداف.

وطبق مجدى عبد الغنى مقولة أن الحياة تبدأ بعد الاعتزال، فواصل مسيرته مع كرة القدم فى عضوية مجلس إدارة الاتحاد المصرى لكرة القدم لـ 3 دورات، كما يتولى رئاسة مجلس إدارة الجمعية المصرية للاعبى كرة القدم المحترفين، ويحظى بعضوية مجلس إدارة القسم الأفريقى بالاتحاد الدولى للاعبين المحترفين.