شكرا لقرائتكم خبر عن العريان: نستهدف كسر الرقم القياسي وتحقيق أكثر من 5 ميداليات أولمبية بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف شريف العريان سكرتير اللجنة الأولمبية أنه يتوقع حصد ميداليات جديدة للبعثة المصرية المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020، مؤكدا: "نضع أهداف لأنفسنا بشأن المشاركين في أولمبياد طوكيو الحالي".

قال العريان في تصريحات لبرنامج "البيت الكبير" على قناة الأهلي: "نرغب في تحطيم رقم قياسي في الميداليات وتخطي عدد 5 ميداليات والذي تحقق في أكثر من دورة أولمبية سابقة، ولكن لا يوجد شيء مضمون حتى الآن".

تابع: "كان من الممكن أن يكون الأمر سهلا لولا إيقاف لاعبي رفع الأثقال عامين وغياب محمد إيهاب وسارة سمير" مضيفا: "لدينا القوة الضاربة في نهاية الاولمبياد في ألعاب الكاراتيه والمصارعة والخماسي الحديث".

استطرد: "هناك علي الصاوي وجيانا فاروق في الكاراتيه وكيشو وعبد اللطيف منيع في المصارعة وايهاب عبد الرحمن في ألعاب القوى وانضمت بعثة الفروسية، ولدينا فرص ونتمنى أن تكون طوكيو "وش السعد" على البعثة المصرية

أردف: "نرفض تعليق الإخفاقات على شماعة كورونا ولكن نعاني من فارق التوقيت بين مصر واليابان، ولدينا فرص جيدة في وصول منتخب كرة اليد لربع النهائي أو نصف النهائي، كاشفا أن هناك حالة كورونا وحيدة في صفوف البعثة المصرية وهو مدرب منتخب الجودو من جورجيا وتم عزله.