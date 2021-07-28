شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب ويارا نعوم يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما تمارا: أنت نعمة رائعة "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل النجم عماد متعب، مهاجم منتخب مصر والنادى الأهلى السابق، بعيد ميلاد ابنته تمارا، التى أكملت ثمانية أعوام، مؤكدا أنها نعمة رائعة ولديها روح حلوة تجعله دائما فخورا بها.



تمارا عماد متعب

ونشر متعب صورا لابنته تمارا، عبر حسابه على إنستجرام، صحبها بتعليق: "عيد ميلاد سعيد لهذه الفتاة الصغيرة العاطفية والتى لا تتوقف عن جعلنا فخورين بها، تمارا أنت نعمة رائعة ولديك روح حلوة، وأكثر إبداعًا فى التخطيط للمفاجآت وأنت تجعلى كل يوم أكون معك مميز جدا.. أحبك كثيرا".



تمارا متعب

كما احتفلت زوجته يارا نعوم، ملكة جمال مصر السابقة، بعيد ميلاد ابنتها، قائلة: "طفلتى تمارا في الثامنة من عمرها اليوم، كيف حدث هذا بهذه السرعة؟.. فتاتى المفضلة فى العالم أجمع، أنا سعيدة جدًا وفخور لأنى والدتك، أحبك كثيرًا وأتمنى أن تشعرى بكل هذا الحب، لأنك تجلبى الكثير من الحب والفرح فى كل حياتنا، أنتى حقًا شعاع من أشعة الشمس وتضيء الغرفة دائمًا بابتسامتك المذهلة وقلبك الكبير.. عيد ميلاد سعيد".



عماد متعب مع ابنته تمارا

وكان النجم عماد متعب طمأن جماهير الكرة المصرية من شفائه من وعكة صحية عانى منها خلال الفترة الماضية، قائلا: "أنا الحمد لله دلوقتى تمام وكانت فترة وعدت، ومنظر عينى ده عشان كنت عامل عملية فى عينى كيس دهنى عشان كدا بتظهر بالشكل ده".



