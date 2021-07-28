شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يسجل هدفا رائعا للأهلى من نصف الملعب فى عيد ميلاده.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للنادى الأهلى، هدفا رائعا على هامش تدريبات الفريق، التى أقيمت اليوم، الثلاثاء، استعدادا لمواجهة أسوان فى بطولة الدورى العام، حيث ظهر بيتسو وهو يركل الكرة من نصف الملعب لتسقط بطريقة لوب" رائعة داخل المرمى، وذلك من خلال الفيديو الذى نشره عبر ستورى حسابه على انستجرام.

واحتفل لاعبو الأهلى والجهاز الفنى والإدارى بعيد ميلاد بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للفريق، وقبل انطلاق مران الأهلى وحرص جميع الحاضرين على تهنئته.





واستأنف فريق الأهلى تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة أسوان بعد غد الخميس فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.





وحصل فريق الأهلى على راحة سلبية أمس الاثنين بعد الانتهاء من مواجهة الإنتاج الحربى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من عمر الدوري.





ويدخل فريق الأهلى، بقيادة المدرب الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، مباراته المقبلة أمام أسوان المقرر لها السابعة مساء الخميس المقبل باستاد بتروسبورت فى اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز مفتقداً ستة لاعبين هم محمد الشناوى وطاهر محمد طاهر وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب وجودهم مع المنتخب الأولمبى فى أولمبياد طوكيو، بجانب غياب وليد سليمان للإصابة ومحمد هانى للإيقاف بعد الحصول على الإنذار الثالث فى مواجهة الانتاج الحربى بالدورى.