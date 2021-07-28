شكرا لقرائتكم خبر عن خالد مرتجى: استاد الأهلى سيكون جاهزا خلال 4 سنوات.. والبطولات نتيجة عمل جماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس خالد مرتجى، عضو مجلس إدارة النادى الأهلى، أن ما يحققه النادى من إنجازات وبطولات نتيجة عمل جماعى من مجلس إدارة وجهاز فنى ولاعبين يقدرون قيمة قميص النادى الأهلى.

وقال خالد مرتجى خلال حواره مع الإعلامى أحمد شوبير فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "ما تحقق من إنجازات مؤخرا جاء بفضل الله أولا ثم العمل الجاد لمجلس الإدارة وإدارة فنية عالية تحت قيادة موسيمانى واللاعبين الرجالة اللى كانوا على قدر المسئولية".

وأضاف مرتجى: "بدأنا فكرة شركة الكرة في سبتمبر عام 2020 وقمت بترشيح اسمين ياسين منصور ومصطفى فهمي، وأسسنا شركة خاصة من أجل بناء ملعب الأهلي الجديد، ومؤسسات الدولة تدعمنا لتحقيق حلم جماهير الأهلى في بناء ملعب خاص بنا، ونأمل خلال الـ4 سنوات المقبلة يكون استاد الأهلي موجود".

وتابع عضو مجلس إدارة الأهلى: "واجهنا تحديات وصعوبات وضغوط غير مسبوقة منذ تسلمنا المهمة في 2017، ومجلس الإدارة كان لديه أهداف واضحة، وحققنا عديد البطولات وقمنا بعمل طفرة إنشائية في النادي على أعلى مستوى وغير مسبوقة في كل فروع النادي".

وأوضح مرتجى: "تطوير صالتي عبد الله الفيصل و(الشهداء) في فرع الجزيرة كان من أبرز إنجازات المجلس الحالي".