شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 27 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 / 7 / 2021 فى مقدمتها ، الزمالك يعرض مروان حمدى + مبلغ مالى مقابل ضم حسام حسن

الزمالك يعرض مروان حمدى + مبلغ مالى مقابل ضم حسام حسن

وضع نادي الزمالك، حسام حسن مهاجم فريق سموحة علي رأس اللاعبين المطلوبين خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم الهجوم الأبيض، في ظل قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بقدرات اللاعب الفنية والبدنية.

طائرة خاصة تنقل فراعنة الأولمبي لمدينة مياجي لمواجهة استراليا

انتقل المنتخب الأولمبي إلى مدينة مياجي في اليابان قادماً من سابورو بطائرة خاصة، أقلت نجوم الفراعنة، استعداداً لمواجهة المنتخب الاسترالي، في اللقاء الأخير من دور المجموعات والذي يجمع المنتخبين غد الأربعاء في لقاء الفرصة الأخيرة للمنتخب الوطني في التأهل بالأولمبياد. المنتخب الأولمبي يواجه استراليا بالأحمر والأسود أسفرت نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر واستراليا، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدولة الأخيرة في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، والذي شهد حضور الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب والدكتور أيمن زين طبيب الفريق ومحمد الشواربي عضو الاتحاد، عن الاتفاق على أن يلعب الفريق المصري بالأحمر والأسود. مران الأهلي.. تقسيمة قوية.. تأهيل وليد سليمان.. محاضرة موسيماني خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز أمام فريق أسوان المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ17 في المسابقة. فينجادا يزور الزمالك ويحاضر مدربى قطاع الناشئين.. صور استقبل اليوم الثلاثا، حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بمكتبه، البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وتواجد فينجادا على هامش الدعوة التي تلقاها من إدارة قطاعات الناشئين بالنادي برئاسة الكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات، من أجل حضور ورشة عمل فنية للمدربين.

ضياء السيد: سيراميكا الفرصة الأخيرة أمام صالح جمعة.. إما العودة للأضواء أو ينزل المخبأ

تحدث ضياء السيد المدير الفني لسيراميكا، عن رؤيته الفنية لمستوى صالح جمعة لاعب الفريق حتى الآن، وقال في تصريحت لبرنامج "بي أون تايم": الجماهير تتحدث معي دائماً عن صالح جمعة، وغير راضي عن أداؤه مع الفريق حتى الآن لأن لديه أفضل من ذلك، ولكننا وصلنا إلى مراحل جيدة وبدأ يلعب 90 دقيقة، وكان لدينا اتفاق بوصوله لأعلى مستوى حتى يسوق لنفسه في المباريات الأخيرة، وسيراميكا هو الفرصة المتبقية أمام صالح بعد رحيله عن الأهلي، إما أن يعود للأضواء أو ينزل المخبأ.