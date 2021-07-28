شكرا لقرائتكم خبر عن تصدق بالله مش هتاخد غير نصيبك.. حارس الإنتاج يكشف حديثه مع أفشة فى لقاء الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد يحيى، حارس مرمي فريق الكرة الأول بنادي الإنتاج الحربي، كواليس الحديث الجانبي الذي دار مع محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الأهلي، خلال المباراة التي جمعتهما مساء الأحد الماضى فى مسابقة الدورى الممتاز وانتهت بفوز المارد الأحمر بنتيجة 3 / 2.

وأوضح حارس الإنتاج فى تصريحاته لبرنامج "مساء أون تايم" مع الإعلامي مدحت شلبى، إن أفشة قال له عندما كان ساقطًا على أرض الملعب: "تصدق بالله مهما تعمل مش هتاخد غير نصيبك"، وأضاف يحيى أن حديث أفشة أقنعه وجعله ينهض من أرض الملعب سريعًا لاستكمال المباراة وعدم إهدار الوقت.

وأشاد أحمد يحيى بالروح الرياضية العالية لدي لاعبى الأهلي، مؤكدًا أن جميع نجوم المارد الأحمر ملتزمون بروح رياضية عالية موجهًا لهم الشكر على هذه الروح، ولام الحارس نفسه بسبب هدف والتر بواليا مهاجم الشياطين الحمر فى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، لافتًا إلى إنه كان من الممكن التعامل بشكل أفضل مع الكرة، إلا أن عرضية علي معلول كانت السر فى الهدف بسبب دقتها.

وخطف الأهلي فوزا قاتلا بفضل الهدف الذي سجله والتر بواليا في الدقيقة 93 من عمر المباراة، بعدما كان الفريق الأحمر متأخرا بهدفين لهدف حتى الدقيقة 85، قبل أن يسجل حسين الشحات هدف التعادل ويعقبه بواليا بهدف قاتل من رأسية في الوقت القاتل.

وشهدت المباراة سيناريوهات صادمة للأهلي، بعدما استقبل هدفين من الإنتاج الحربي، مستغلا المساحات الشاسعة وغياب التركيز بين لاعبي الأهلي والإرهاق البدني الذي ضرب صفوف الفريق الأحمر، حيث نجح مصطفى البدري ومحمد طارق أبو العز في إحراج الفريق الأحمر.

وخاطر موسيماني بكل أوراقه الهجومية وسحب ثنائي قلب الدفاع بدر بانون وأيمن أشرف واعتمد على الثنائي ياسر إبراهيم واليو ديانج، ولعب برباعي هجومي هم مروان محسن ومحمد شريف ووالتر بواليا ومعهم علي معلول من الجبهة اليسرى لإرسال الكرات العرضية وهي ما أتت بثمارها في كرة الهدف الثالث وهدف الفوز القاتل في المباراة.