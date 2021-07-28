شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: سنقاتل من أجل الفوز على أستراليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رمضان صبحي، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن الفراعنة لديهم حظوظ أمام منتخب أستراليا غدا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.

وقال رمضان صبحي، في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي المقام حاليا بطوكيو: "ننظر الآن للمستقبل فقط، المباراة المقبلة ستكون قمة فى الصعوبة ونحتاج للفوز للحفاظ على حظوظنا".

وأضاف صبحى: "ليس أمامنا إلا التركيز والعمل بكل جهدنا فى هذه المباراة؛ لكى نسعد الجماهير المصرية، سنقاتل من أجل ذلك".