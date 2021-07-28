شكرا لقرائتكم خبر عن رمضان صبحى: سنقاتل من أجل الفوز على أستراليا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف رمضان صبحي، لاعب منتخب مصر الأولمبي، أن الفراعنة لديهم حظوظ أمام منتخب أستراليا غدا ضمن مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو 2020.
وقال رمضان صبحي، في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي المقام حاليا بطوكيو: "ننظر الآن للمستقبل فقط، المباراة المقبلة ستكون قمة فى الصعوبة ونحتاج للفوز للحفاظ على حظوظنا".
وأضاف صبحى: "ليس أمامنا إلا التركيز والعمل بكل جهدنا فى هذه المباراة؛ لكى نسعد الجماهير المصرية، سنقاتل من أجل ذلك".
وأسفرت نتائج الاجتماع الفني لمباراة مصر وأستراليا، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدولة الأخيرة في دور المجموعات بأولمبياد طوكيو 2020، والذي شهد حضور الدكتور علاء عبد العزيز مدير المنتخب، والدكتور أيمن زين طبيب الفريق، ومحمد الشواربي عضو الاتحاد، عن الاتفاق على أن يلعب الفريق المصري بالأحمر والأسود.
وأسند الاتحاد الدولى لكرة القدم فيفا قيادة مباراة المنتخب الوطنى الأولمبى أمام نظيره الأسترالى إلى الحكم البرتغالى ارتر دياز، ويعاونه كل من روى باربوسا وباولو سواريز.
ويحتاج منتخب مصر للفوز غدا على أستراليا بفارق هدفين حتى يحافظ على حظوظه فى التأهل للدور الثانى انتظارا لنتيجة المباراة الثانية بين إسبانيا والأرجنتين التى تقام فى نفس التوقيت.
ويتواجد منتخب مصر الأولمبي، بقيادة شوقى غريب، فى المركز الرابع والأخير بمجموعته فى أولمبياد طوكيو 2020 بعد الخسارة أمام الأرجنتين بهدف نظيف فى المباراة التى أقيمت باستاد سابورو دومى، ضمن مباريات الجولة الثانية، للمجموعة الثالثة التي تضم إسبانيا والأرجنتين وأستراليا.
ترتيب مجموعة مصر فى أولمبياد طوكيو:
إسبانيا.. فى المركز الأول برصيد 4 نقاط
أستراليا.. فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط
الأرجنتين.. فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط
مصر.. فى المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة