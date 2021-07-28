أوجستي مدرب الزمالك السابق مديرا فنيا لـ سلة الأهلي.. رسميا

القاهرة - سامية سيد - أعلن رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، تعيين الإسباني أوجستي بوش مدرب الزمالك السابق، لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة رجال في الموسم الجديد.

وأضاف عبد القادر، عبر الموقع الرسمى للأهلى، أنه أبلغ مجلس إدارة القلعة الحمراء بهذا الاختيار من أجل اعتماده رسميا، وسوف يقوم بالاتصال بالمدير الفني الإسباني لترتيب كافة الأمور الخاصة به، وتوفير كل احتياجات الفريق.

جدير بالذكر أن اوجستي كان يتولى تدريب سلة الزمالك في الموسم الماضي، ونجح مع الفريق الأبيض في التتويج ببطولتي أفريقيا ودوري سوبر السلة المصري.