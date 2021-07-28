شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الأهلي يجدد عقود السولية ومعلول قريبا.. وبواليا وأجاى تحت الاختبار لنهاية الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى يقرر استمرار المالى أليو ديانج لاعب وسط الفريق الموسم المقبل، إلا إذا تلقى عرضا كبيرا من أحد الأندية الأوروبية المهتمة به لوجود البديل.

وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أليو ديانج لديه أكثر من عرض أوروبي والنادي الأهلي المبدأ دائما إنه مستمر إلا إذا كان هناك عرض كبير مغرٍ ممكن يوافق في هذه الحالة خاصة في وجود السولية وحمدي فتحي".

وأضاف أحمد شوبير: "هنقول مبروك قريبا تجديد عمرو السولية وعلي معلول رسميا في النادي الأهلي، وما هي إلا مسألة وقت بسبب ارتباط الفريق بمباريات مهمة، كما رفض الأهلي عرضا سعوديا لرحيل حسين الشحات".

وأوضح شوبير أن الأهلى يضع 4 لاعبين أفارقة في حساباته لضم لاعب أو اثنين منهم في بداية الموسم المقبل، خاصة أنه سيمنح الكونغولى والتر بواليا الفرصة لنهاية الموسم ليقرر موقفه، وهو نفس الوضع الذى عليه النيجيري جونيور أجاى.

وتابع شوبير: "محمد محمود وكريم نيدفيد جاهزان بنسبة 100% ومسألة مشاركتهما في يد موسيمانى، الذى كان ينوى الدفع بهما في مباراة أسوان المقبلة، إلا أن التعادل مع البنك والفوز بصعوبة أمام الإنتاج الحربى جعل المدرب يعيد التفكير ويخوض المباريات بالتشكيل الأساسى".