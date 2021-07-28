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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 27 / 7 / 2021 العديد من الأحداث المهمة، أبرزها استئناف التدريبات الجماعية استعدادا لمواجهة أسوان بالدوري، وتحديد موعد عودة وليد سليمان للتدريبات الجماعية والتعاقد مع صفقة جديدة لتدعيم فريق كرة السلة.

احتفل لاعبو الأهلي والجهازان الفني والإداري بعيد ميلاد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، وقبل انطلاق مران الأهلي، وحرص جميع الحاضرين على تهنئته. واستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة أسوان بعد غد الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية أمس الاثنين بعد الانتهاء من مواجهة الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من عمر الدوري.

مران الأهلي.. تقسيمة قوية.. تأهيل وليد سليمان.. محاضرة موسيماني

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء اليوم الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز أمام فريق أسوان المقرر إقامتها بعد غدٍ الخميس، والمؤجلة من الجولة الـ17 في المسابقة. وبدأ مران الأهلي بمحاضرة نظرية من موسيماني مع اللاعبين داخل الملعب للحديث عن مباراة أسوان المقبلة، التي تقام مساء الخميس، والتي يبحث خلالها الأهلي عن الفوز واستمرار حصد النقاط في المباريات المؤجلة له من بطولة الدوري الممتاز.

حرص لاعبو الأهلي على استقبال حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي بتحية خاصة خلال مشاركته في مران الفريق الأحمر اليوم بعد الاحتفال بحفل زفافه أمس ، من خلال المرور بين ممر من لاعبي الفريقين والجهاز الفني. وانتظم عريس الأهلي في مران فريقه الجماعي اليوم الثلاثاء بعد أقل من 24 ساعة على حفل زفافه أمس بأحد الفنادق الخاصة.

تحدث الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد عودة وليد سليمان للمشاركة في التدريبات وجاهزية محمد محمود للمشاركة مع الفريق. وقال أبو عبلة إن وليد سليمان سوف ينتظم في التدريبات الجماعية خلال 10 أيام، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي.

انتظم حمدي فتحي لاعب وسط الأهلي، في مران الأهلي الجماعي اليوم الثلاثاء، بعد أقل من 24 ساعة على حفل زفافه أمس بأحد الفنادق الخاصة. وحرص لاعبو الأهلي على استقبال العريس بتحية خاصة من خلال المرور بين ممر من لاعبي الفريقين والجهاز الفني. واستأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة أسوان بعد غد الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

استأنف فريق الأهلي تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة أسوان بعد غد الخميس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز. وحصل فريق الأهلي على راحة سلبية أمس الاثنين بعد الانتهاء من مواجهة الإنتاج الحربي في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ24 من عمر الدوري.