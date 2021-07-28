شكرا لقرائتكم خبر عن طوكيو 2020.. منافسات البعثة المصرية اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستأنف البعثة المصرية منافساتها اليوم، الأربعاء، فى مختلف الرياضات التى تشارك بها مصر في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 والتى تستمر حتى 8 أغسطس المقبل، وتخوض المنافسات غدا "الرماية و السباحة و كرة القدم و كرة اليد والملاكمة و السلاح " .

ويشارك لاعبو مصر فى المنافسات التالية:

أمل حاتم .. فردى سيدات دور الـ 32 .. 4:30 صباحا .

ماجى العشماوى .. حفرة سيدات .. 2 صباحا .

عبد العزيز محيلبة ..حفرة رجال..2:50 صباحا .

عمر عصر أمام بطل الصين فى دور الثمانية .. 1 ظهرا

منتخب مصر أمام اليابان .. 7:15 صباحا .

المنتخب الأوليمبى أمام إستراليا ..1 ظهرا .

فريدة عثمان .. 100 م حرة ..12 ظهرا .

الملاكمة

عبد الرحمن عرابى أمام بطل بريطانيا وزن 81 كجم ..7:27 صباحا .

السلاح

منتخب سلاح السيف رجال أمام اليابان فرق .. 3 صباحا .