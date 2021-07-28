شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: من حق الأهلي الاعتراض على اللعب فى الدورى حال تأهل المنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى خالد الغندور أنه من حق النادى الأهلى الاعتراض على لعب مباريات بطولة الدورى المصرى الممتاز حال تأهل المنتخب الأولمبى المصرى للدور الثانى بأولمبياد طوكيو 2020.

وأضاف خالد الغندور، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة الزمالك، أنه لا بد على مسئولى الأندية الحرص فى الكلام وعدم الحديث بتحيز يثير التعصب لدى الجمهور فى الأندية.

ويتحفظ مسئولو النادي الأهلي على استكمال مباريات الدوري بدون سداسي المنتخب الأولمبي المتواجد مع الفراعنة في اليابان حاليا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، حال تأهل المنتخب الأولمبي إلى الدور الثاني بالأولمبياد.

جدير بالذكر أن الجهاز الفني للأهلي اتفق مع الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي على ضم سداسي الأهلي محمد الشناوي وأكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر وصلاح محسن للمشاركة في مباريات الفراعنة بالأولمبياد، من بعد الانتهاء من نهائي دوري أبطال أفريقيا، بينما أنضم للفراعنة الثنائي بيكهام وناصر ماهر قبل خوض النهائي الأفريقي الذى حسمه الاهلى بفوز كبير على كايز تشيفز 0/3.

وسبق وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي أن فريقه سيلعب 3 مباريات ضد البنك الأهلي والإنتاج الحربي وأسوان أيام 22 و25 و29 يوليو، ثم وادي دجلة في 2 أغسطس، ولكن إذا تأهل المنتخب الأولمبي للدور الثاني، لن يلعب مباريات في أغسطس بدون لاعبينا الستة الدوليين.

وحال تأهل المنتخب الأولمبي إلى الدور الثاني بالأولمبياد فإن الأهلي سيتمسك بعدم لعب أية مباريات بدون لاعبيه الدوليين الستة، وهو ما يعني أن يتم تأجيل مباراته ضد وادي دجلة المقرر إقامتها يوم 2 أغسطس المقبل، حال تأهل المنتخب الأولمبي للدور الثاني أو يستعيد لاعبيه الدوليين ويخوض المباراة بشكل طبيعي.