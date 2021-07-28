مرتجي: نأمل في بناء إستاد الأهلي الجديد خلال 4 سنوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، أن المجلس واجه تحديات غير مسبوقة منذ تسلم المهمة في 2017، مشيرا إلى أنه يأمل في بناء إستاد الأهلي الجديد خلال أربعة سنوات.

وقال مرتجي، في ضيافة برنامج "ملعب أون تايم" عبر قناة "أون تايم سبورتس": "لم يحدث أن مجلس واجه كل تلك الصعوبات والتحديات والضغوط من كل الأطراف".

وأضاف: "بفضل الله ولأن كلنا على قلب رجل واحد تمكنا من تجاوز تلك المشاكل والتحديات، وهذا ليس جديدا على الأهلي".

وتابع: "ما تحقق من إنجازات مؤخرا جاء بفضل الله أولا، ثم العمل الجاد لمجلس الإدارة بقيادة الأسطورة محمود الخطيب".

وواصل: "مجلس الإدارة حقق طفرة إنشائية غير مسبوقة في كل فروع النادي، ومؤسسات الدولة تدعمنا لتحقيق حلم جماهير الأهلي في بناء إستاد خاص بنا".

وأكمل: "أسسنا شركة خاصة من أجل بناء إستاد الأهلي الجديد، بجانب شركة كرة القدم برئاسة ياسين منصور، مع الاستعانة بمصطفى مراد فهمي وحسام غالي".

وأتم عضو مجلس إدارة الأهلي قائلا: "هناك خطوات تنفيذية بخصوص إستاد النادي الأهلي الجديد بعد التشاور مع الشركة المنوط بها تأسيسها، ونأمل في إتمام بناء إستاد النادي الأهلي خلال 4 سنوات".