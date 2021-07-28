كارتيرون يتحدث عن.. مشاركة الناشئين.. إصابة شيكا وحازم.. ولاعبو الزمالك في الأولمبياد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قال المدير الفني الفرنسي لفريق الزمالك، باتريس كارتيرون، إن معسكر الإسكندرية جاء؛ للاستعداد للفترة المقبلة بتمارين ومباريات ودية.

وأشار كارتيرون، في تصريحات لقناة الزمالك، إلى أن الجهاز الفني معه يقيس يوميًا نتائج التدريبات والجري الذي يقوم به اللاعبون وتُظهر النتائج مؤشرات إيجابية، قائلاً:"اللاعبون يستفيدون من المعسكر".

وتطرق المدرب الفرنسي لمشاركة بعض الناشئين بالمعسكر، قائلاً:"النادي يمتلك ناشئين جيدين، وهو أمر يتيح لنا متابعة عدد كبير منهم في التدريبات، وفي مباراة أمس الودية شارك بعضهم ويوم 29 سنواجه أبها وهو فريق سعودي مميز ويوم 31 ستكون هناك مباراة ولكن سيتواجد بها بشكل كبير اللاعبين الناشئين".

وأتم تصريحاته بالتطرق لإصابة شيكابالا وحازم إمام قائلاً:"حين يكون هناك شد عضلي خفيف لأي لاعب نُفضل إراحة اللاعبين ومازالت إصابة حازم وجميعها إصابات خفيفة"، منوهًا إلى أنه يتابع لاعبي فريقه المتواجدون بالمنتخب الوطني في الأولمبياد، قائلاً:"لديهم مباراة هامة يوم غد وأتمنى أن يستمروا في الأولمبياد".

ويلتقي المنتخب الوطني ظهر يوم غد الأربعاء بنظيره الأسترالي في ختام دور المجموعات في دورة الألعاب الأولمبية الجارية ـ طوكيو 2020 ـ.