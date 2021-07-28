حارس الانتاج: "مصر كلها بتسألني أفشة قالك إيه".. وعرضيات معلول "رخمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

تحدث أحمد يحيى حارس مرمى فريق الانتاج الحربي عن سر ما دار بينه وبين محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي في مباراة الفريقين في الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي بصعوبة على الانتاج الحربي بنتيجة (3-2) في لقاء مثير تقدم خلاله الانتاج بهدفين مقابل هدف بعد أن كان متأخراً بهدف نظيف.

وفي تصريحات لقناة "أون تايم سبورتس 2" قال حارس الانتاج :"مصر كلها تسألني، ماذا قال لك أفشة في اللقطة الشهيرة خلال المباراة".

وانتشرت لقطة خلال المباراة حول توجه محمد مجدي أفشة إلى حارس الانتاج الحربي ليوجه له رسالة وقت أن كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لمثله.

وأضاف يحيى :"أفشة قال لي، والله مهما هتعمل مش هتاخد غير نصيبك"، فوجئت بعد المباراة بأسئلة كثيرة من الجميع حول رسالة أفشة.

وأنهى حارس الانتاج :"هدف الأهلي الثالث الذي سجله بواليا كان سبب عرضيات معلول التي تظن خلالها أن الكرة قريبة منك ثم تجدها تبعتد، عرضيات "رخمة" بلغة كرة القدم".