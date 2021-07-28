بعد رحيله عن الزمالك.. أوجستي مديرا فنيا لسلة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن رؤوف عبدالقادر، مدير النشاط الرياضي بالأهلي، أن اختياره وقع على الإسباني أوجستي بوش لتولي مهمة الفريق الأول لكرة السلة "رجال" في الموسم الجديد.

وكان أوجستي يتولى تدريب الزمالك في الموسم الماضي، لكنه رحل عن القلعة البيضاء عقب نهاية عقده مع النادي، بعد قيادته للتتويج ببطولة إفريقيا لكرة السلة ودوري السوبر.

وأكد رؤوف عبدالقادر في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي أنه أبلغ مجلس إدارة النادي باختيار أوجستي من أجل اعتماده مديرا فنيا لفريق السلة بشكل رسمي.

وأضاف أنه سيقوم بالاتصال بالمدير الفني الإسباني من أجل ترتيب كافة الأمور الخاصة به وتوفير كل احتياجات الفريق.

وكان الأهلي أعلن في وقت سابق أنه يفاضل بين صربي وإسباني ومصري لتدريب فريق السلة، بعدما استقر رؤوف عبدالقادر على ترشيح ثلاثة مدربين لتولي مهمة الفريق، وهم: الصربي ميودراج بيرزيتش، الإسباني أوجستي، والثالث مصريا.

يُذكر أن الأهلي فاز بدوري المرتبط في الموسم الماضي، بينما ودع دوري السوبر من نصف النهائي، وخسر نهائي كأس مصر.