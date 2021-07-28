الزمالك: ليس لدينا تعليق عن حديث عبد الحفيظ.. وموقفنا ثابت بشأن مباراة أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد طارق جبريل أمين صندوق نادي الزمالك، أنه ليس لديه تعليق حول حديث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، مشيراً إلى أنه تم الاستقرار على مدرب فريق السلة الجديد.

وقال جبريل في تصريحات لبرنامج "الماتش" عبر قناة "خلال الشهرين الماضيين، هناك قضاية مجموعهم 30 مليون جنيه، ونحاول نخفضهم، ومعروف يوسف عقده والغرامة الموقعة علينا حوالي 15 مليون ونصف جنيه، واتفقنا تخفيض عقوبة أشيمبونج من مليون و200 ألف إلى 900 ألف دولار".

وأضاف: "نعمل 24 ساعة كل يوم، وكابتن حسين لبيب يعمل مثله مثل أي عامل صغير في النادي، وهناك أشخاص تحاول تشتيتنا، ولا ننظر إلى الانتخابات ونعمل لمصلحة النادي، ونادي الزمالك نادي كبير".

وواصل: "هناك مطالبات من الفيفا بعقوبات تصل بما يعادل ربع مليار جنيه، وهناك أشخاص تأتي كل يوم تطالب بأموالها، والناس لا ترى ذلك، ولا نرد على مهاترات، ولا نريد أن نُشتت ونقبل المهمة الصعبة، والذي سيأتي بعدنا يجب أن يُكمل العمل والنادي سيقوم بسرعة".

وأكمل جبريل: "دفعنا جزء كبير من المستحقات في جميع الألعاب، وعملنا تسويات جيدة مع الضرائب، لا ينفع أن أكلم لاعب في تجديد لاعب وهو في المعسكر وفي ظل المنافسة الموجودة، ولدينا تخطيط لكل شيء، والأمور هادئة الآن في ملف التجديدات بسبب هذا الأمر".

وأردف: "نحن مقصرون في الدعايا لحساب الدعم لنادي الزمالك، وهذا الحساب سيساهم حتى لو كان الجزء ليس كبيراً، ونشكر كل المساهمين، وموقفنا ثابت بشأن مباراة أسوان في الكأس، ولا يوجد تواصل حتى الآن، ومنتظرون ما سيحدث".

وتابع: "لدينا احترام لكل المسؤولين في النادي الأهلي، ولكن كنت أتمنى أن يخلي كل واحد في نفسه وأن يكون كل مسؤول في ناديه وأن يكون متحفظ، والكلام الكثير في شأن المنافس يخلق التعصب، وليس لدي أي تعليق عن حديث سيد عبد الحفيظ، ونحن أكثر نادي مضغوط بشأن تكافؤ الفرص، ولن اتحدث عن الأهلي، وأتمنى أن نحافظ على تصريحاتنا وعلاقتنا".

واختتم جبريل تصريحاته: "هناك استقرار حول المدرب الجديد لفريق كرة السلة وسنعلن عنه خلال الأيام القليلة القادمة".