بعد هدفه الرائع.. محرز يوجه رسالة خاصة لنجم إنكلترا

المنامة - ياسر ابراهيم - وضع النجم الجزائري، رياض محرز، بصمة رائعة مع بداية تحضيرات فريقه مانشستر سيتي للموسم الجديد (2021/2022)، حيث قاده لتحقيق فوز (2/0) أمام بريستون نورث إند، في أولى مباريات النادي الودية، اليوم الثلاثاء.

وتمكن رياض محرز من تسجيل الهدف الأول في المباراة بمخالفة مباشرة رائعة والتي أصبحت نقطة قوته سواء مع فريقه الإنكليزي أو مع المنتخب الجزائري، ليؤكد بذلك تواجده في أفضل أحواله ويكون أحد الأسماء التي سيعتمد عليها بيب غوارديولا في بداية الموسم.

ويرى موقع "مانشستر إيفنيغ نيوز" الإنكليزي والمتخصص في أخبار نادي مانشستر سيتي، أن هدف رياض محرز، والوجه المميز الذي قدمه في الشوط الأول الذي لعبه، ما هو إلا رسالة للنجم الإنكليزي ولاعب أستون فيلا، جاك غريليتش، الذي ارتبط اسمه بالانتقال إلى تشكيلة الفريق السماوي في فترة الانتقالات الصيفية.

وأكد المصدر أن محرز أكد بمستوياته أنه لن يتنازل بسهولة عن مركزه سواء لجاك غريليتش أو اسم آخر سينافسه في تشكيلة بيب غوارديولا، الذي طالب إدارة فريقه بضرورة حسم هذه الصفقة التي قد تكلف مانشستر سيتي أكثر من 70 مليون يورو، وفقاً لتقارير إعلامية بريطانية.

وأكد رياض محرز بهدفه المسجل في اللقاء الودي أمام بريستون نورث إند المستويات التي قدمها في النصف الثاني من الموسم الماضي، خاصة في الأدوار الإقصائية من مسابقة دوري أبطال أوروبا وقيادة فريقه مانشستر سيتي للنهائي الذي خسره أمام تشلسي.

العربي الجديد

