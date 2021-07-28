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الامارات | «عضة» تخرج الملاكم المغربي بعلا من الأولمبياد

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طوكيو ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استُبعد الملاكم المغربي يونس بعلا، أمس، من أولمبياد طوكيو، بعد محاولته عضّ أذن منافسه النيوزيلندي دافيد نييكا، في دور الـ16 من وزن 81-91 كلغ. وذكّرت هذه الحادثة بِعَضّ البطل الأميركي السابق مايك تايسون أذن إيفاندر هوليفيلد عام 1997. واندفع بعلا نحو أذن النيوزيلندي، بينما كان يمسك بذراعيه، لكن خصمه نجح بتجنّب الهجوم الذي لم يلاحظه القضاة، لكنه اتضح بعد مراجعة اللقطات. وتم إعلان استبعاد الملاكم، الذي خسر اللقاء قبل ذلك.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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