الامارات | الحوسني: تحضيرات عجمان تبشّر بموسم مثالي

شكرا لقرائتكم خبر عن الحوسني: تحضيرات عجمان تبشّر بموسم مثالي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد قائد فريق عجمان، الحارس علي الحوسني، أن تحضيرات «البرتقالي» للموسم الجديد تسير بشكل مميز، مع إقامة معسكر خارجي في صربيا. وقال الحوسني في تصريحات صحافية: المؤشرات جميعها إيجابية، وتبشر بخوض عجمان موسماً مثالياً، سيكون مختلفاً تماماً عن الموسم الماضي، الذي عانى فيه الفريق التعرض لشبح الهبوط.

وأضاف: «هدفنا البقاء في منطقة آمنة في جدول المسابقة، وعدم تكرار أخطاء الموسم الماضي»، مشدداً على أن اللاعبين ركزوا على تحقيق هذا الهدف منذ اليوم الأول لبدء تحضيرات الموسم الجديد، ما جعل المرحلة الأولى من الإعداد، والتي أقيمت في عجمان تحقق نجاحاً كبيراً». وأشار أيضاً: «معسكر صربيا استكمال لما بدأناه في المرحلة الأولى مع خوض عدد من المباريات الودية، لرفع مستوى اللياقة البدنية، وزيادة التجانس بين اللاعبين، خاصة مع دخول مجموعة جديدة من اللاعبين على التشكيلة الأساسية للفريق هذا الموسم».

وحول المنافسة في حراسة المرمى، شدد علي الحوسني على أن «المنافسة على أشدها في هذا المركز، والذي لن يكون محصوراً على حارس بعينه، خاصة مع وجود مجموعة من الحراس الشباب، الذين يرسمون مستقبلاً مشرقاً للنادي، لما يتمتعون به من إمكانات عالية».

وعن تألقه في الموسم الماضي، وقدرته على مواصلة هذا التألق، قال: «هذا التألق يرجع الفضل فيه لمدرب الحراس الذي يبذل جهداً كبيراً معي ومع بقية الحراس، وأنا على ثقة بأن أي حارس آخر في الفريق سيظهر في المباريات سيتألق، بفضل عمل مدرب الحرّاس معنا».

وأشاد بالدور الذي تقوم به إدارة النادي، برئاسة خليفة الجرمن، والمشرف العام على الفريق، عبدالله الشحي، لتقديم كل أشكال الدعم المعنوي والمادي، لتسهيل مهمة نجاح الفريق في الموسم الجديد، معتبراً أن الصفقات الجديدة التي دخلت على الفريق، قد حققت إضافة فنية كبيرة، ورفعت من مستوى قوة «البرتقالي»، بما يتواكب مع قوة المنافسة المتوقعة في الموسم الجديد. ويواصل فريق عجمان تحضيراته في معسكر صربيا، إذ يتدرب اللاعبون على مرحلتين صباحاً ومساءً، لزيادة معدلات اللياقة البدنية، قبل خوض أولى مبارياته الودية، المقررة أواخر هذا الأسبوع.

عجمان يعلن التعاقد رسمياً مع الكولومبي مينا

أعلن نادي عجمان، على حسابه في «تويتر»، انضمام المهاجم الكولومبي، يورليز مينا، (30 عاماً)، إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة موسم، على سبيل الإعارة، قادماً من باييخو البيروفي. ومن المقرر أن يلتحق اللاعب بمعسكر الفريق المقام حالياً في صربيا، خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن أتم إجراءات التعاقد رسمياً مع النادي، والخضوع للكشف الطبي، مساء أول من أمس.

• يتدرب «البرتقالي» صباحاً ومساء في معسكر صربيا لرفع معدلات اللياقة البدنية.

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