الامارات | فاران إلى مان يونايتد مقابل 50 مليون يورو

شكرا لقرائتكم خبر عن فاران إلى مان يونايتد مقابل 50 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الصحف الإنجليزية، أمس، أن ناديي ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقال مدافع الأول، الدولي الفرنسي رافايل فاران، إلى الثاني، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة ستكون بحدود 50 مليون يورو.

وينتهي عقد فاران مع النادي الملكي في 30 يونيو عام 2022، لكن المدافع الفرنسي أعرب عن عدم رغبته في تجديد عقده، وخوض تجربة جديدة في صفوف نادٍ آخر.

وتحدثت الصحف عن أن فاران سيتقاضى أجراً مقداره 12 مليون يورو، مقابل 6.5 ملايين كان يتقاضاها في صفوف ريال مدريد.

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