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الامارات | فاران إلى مان يونايتد مقابل 50 مليون يورو

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مدريد ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن فاران إلى مان يونايتد مقابل 50 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت الصحف الإنجليزية، أمس، أن ناديي الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي توصلا إلى اتفاق يقضي بانتقال مدافع الأول، الدولي الفرنسي رافايل فاران، إلى الثاني، مشيرة إلى أن قيمة الصفقة ستكون بحدود 50 مليون يورو.

وينتهي عقد فاران مع النادي الملكي في 30 يونيو عام 2022، لكن المدافع الفرنسي أعرب عن عدم رغبته في تجديد عقده، وخوض تجربة جديدة في صفوف نادٍ آخر.

وتحدثت الصحف عن أن فاران سيتقاضى أجراً مقداره 12 مليون يورو، مقابل 6.5 ملايين كان يتقاضاها في صفوف ريال مدريد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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