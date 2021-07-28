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الامارات | «الأولمبي» الحفناوي يخفق في سباق 800م

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طوكيو ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعد يومين من إحرازه ذهبية تاريخية لتونس في سباق 400م حرة، أخفق السباح الشاب أيوب الحفناوي في التأهل إلى نهائي سباق 800م، أمس. وفيما تأهل ثمانية سباحين إلى النهائي، حلّ الحفناوي (18 عاماً) في المركز الـ10 ضمن التصفيات. وسجّل السباح الشاب الذي فاجأ العالم بإحراز ميدالية نادرة لتونس في مسابقات الحوض، زمناً قدره 7:49.14 دقائق. وفي التصفيات عينها، حلّ المصري مروان القماش في المركز الـ16 (7:52.76 د) من أصل 33 مشاركاً.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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