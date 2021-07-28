الامارات | فونكه تهدي ألمانيا أول ميدالية ذهبية في طوكيو

شكرا لقرائتكم خبر عن فونكه تهدي ألمانيا أول ميدالية ذهبية في طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تُوجت الألمانية ريكاردا فونكه بالميدالية الذهبية لسباق قوارب الكاياك المتعرج للسيدات، ضمن فعاليات أولمبياد طوكيو 2020، لتحقق أول ميدالية ذهبية لبلادها في الدورة. وحلت الإسبانية مايالين تشوراوت في المركز الثاني، خلال السباق الذي جرى أمس، لتحصد الميدالية الفضية، فيما ذهبت الميدالية البرونزية إلى الأسترالية جيسيكا فوكس. وضمت تشوراوت ميداليتها الفضية إلى الميدالية الذهبية التي حصدتها في دورة ريو 2016، والبرونزية التي نالتها في أولمبياد لندن 2012، كما نالت فوكس البرونزية، بعد أن حصدت برونزية ريو 2016، وفضية دورة لندن 2012.

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