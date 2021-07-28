الامارات | حلم اليابانية أوساكا يتبخّر مبكراً

شكرا لقرائتكم خبر عن حلم اليابانية أوساكا يتبخّر مبكراً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبخّر حلم اليابانية ناومي أوساكا، المصنّفة ثانية عالمياً، في تحقيق المجد الأولمبي أمام مواطنيها، أمس، إثر خروجها من الدور الثالث، ضمن منافسات كرة المضرب، بسقوطها أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا، الـ42 عالمياً، 6-1، 6-4. وكانت أوساكا اختيرت لإضاءة المرجل في حفل الافتتاح، واعتبرت الأوفر حظاً للذهب، لكن المفاجأة كانت شديدة عليها بوداع مبكر.

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