الامارات | مصر في مباراة المصير اليوم أمام أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر في مباراة المصير اليوم أمام أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض المنتخب المصري مواجهة مصيرية، اليوم، ضمن مسابقة كرة القدم، في الدورة الـ32 للألعاب الأولمبية، المقامة في ضيافة العاصمة اليابانية طوكيو حتى الثامن من أغسطس المقبل. ويتعيّن على مصر الفوز ولا شيء غيره في لقاء أستراليا، من أجل الحفاظ على فرصته في التأهل إلى الدور المقبل. واستهلّ لاعبو المدرب شوقي غريب، المشوار بتعادل سلبي لافت مع إسبانيا المرشحة للقب، قبل أن تخسر بصعوبة أمام الأرجنتين صفر-1 في الجولة الثانية.

وتأمل مصر تكرار مشوارها في أولمبياد لندن 2012، عندما بلغت ربع النهائي، علماً بأنها تتذيل مجموعتها القوية راهناً بنقطة، مقابل 4 لإسبانيا، و3 لكل من أستراليا والأرجنتين. وتخوض السعودية التي ودعت المنافسات بخسارتها مباراتيها الأوليين أمام ساحل العاج 1-2، ومن ثم ضد ألمانيا 2-3، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، مباراة شرفية أمام البرازيل.

وضمن المشاركات العربية، تبدأ اليوم تصفيات رماية التراب، حيث تأمل اللبنانية راي باسيل، خطف ميدالية منتظرة منذ أربعة عقود، في منافسة تشارك فيها أيضاً المصرية ماغي عشماوي.

وفي الملاكمة، يخوض المصري المخضرم عبدالرحمن عرابي دور الـ16 في وزن 75-81 كلغ، أمام البريطاني بنجامان ويتكر. وفي الوزن عينه، يلعب الجزائري محمد حمري ضد الكوبي أرلين لوبيس. ولدى السيدات، تنازل الجزائرية إشراق شايب الهندية بوجا راني في دور الـ16 لوزن 69-75 كلغ.

وفي رفع الأثقال، يخوض التونسي كرم بن هنية، المجموعة الأولى لوزن 73 كلغ، والمغربي عبدالرحيم موم، والسعودي محمود آل حميد الثانية. في الشراع، تخوض تونس سباق 49، والجزائريان حمزة بوراس ونجاة بريشي سباق 49، ويخوض الجزائري عز الدين لعقاب سباقاً ضد الساعة في الدراجات.

وتنتظر المصرية أمل آدم منافسة قوية في القوس والنشاب ضد الكورية الجنوبية مينهي جانغ في دور الـ32. وفي الكانوي المتعرج، يخوض المغربي ماتيس سودي تصفيات الكاياك، بينما تلاقي مواطنته أسماء نيانغ الإيطالية ألي بيلاندي في دور الـ32 من وزن 70 كلغ في الجودو.



• المنتخب المصري يأمل تكرار سيناريو «لندن 2012» وبلوغ الدور المقبل.

من المشاركات العربية اليوم:

■ تتطلّع اللبنانية راي باسيل إلى ميدالية في رماية «التراب».

■ مواجهة قوية في الملاكمة للمصري عبدالرحمن عرابي أمام البريطاني بنجامان.

■ المغربي ماتيس سودي يخوض تصفيات الكاياك، ومواطنته نيانغ في منافسات الجودو.

■ السبّاحة المصرية فريدة عثمان تأمل تحقيق التأهل في سباحة 100م حرة.

■ مواجهة في المتناول لمصر بكرة اليد أمام اليابان، واختبار صعب للبحرين أمام الدنمارك.

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