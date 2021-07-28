الامارات | الإصابة تحرم راموس من كأس الأبطال مع سان جرمان

شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابة تحرم راموس من كأس الأبطال مع سان جرمان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تلقى المدافع الإسباني المخضرم، سيرخيو راموس، صدمة، بعد إعلان ناديه الجديد، باريس سان جرمان، أمس، إصابته في ربلة الساق، ما سيحرمه من المشاركة في مباراة كأس الأبطال في كرة القدم. وأوضح النادي الباريسي في بيان أن قلب دفاعه الإسباني «في مرحلة التعافي التدريجي، بعد إصابة تعرض لها في ربلة الساق اليسرى، خلال خضوعه للتمارين نهاية الأسبوع الماضي». وتابع «من المتوقع عودته إلى التدريب خلال أسبوع».

ويواجه سان جرمان، الفائز بمسابقة كأس فرنسا في الموسم المنصرم، بطل الدوري المحلي، الأحد المقبل، خلال كأس الأبطال التي ستقام في تل أبيب.

وانتقل مدافع ريال مدريد السابق إلى النادي الباريسي في الثامن من يوليو، مقابل صفقة حرة، بعد انتهاء عقده مع نادي العاصمة مدريد.

ووقّع المدافع (35 عاماً)، والفائز بدوري أبطال أوروبا أربع مرات من بين ألقاب عدة مع النادي الملكي، عقداً سيرتدي بموجبه قميص سان جرمان لمدة موسمين، وتحديداً حتى عام 2023.

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