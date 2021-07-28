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الامارات | تاريخ جديد

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طوكيو ■ أ.ف.ب 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ جديد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنع البرازيلي إيتالو فيريرا، والأميركية كاريسّا مور، تاريخاً جديداً في الأولمبياد، بعد أن باتا أول بطلين أولمبيين في ركوب الأمواج المدرجة للمرة الأولى في البرنامج، بعد فوزهما بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو أمس. وسجل فيريرا (بطل العالم 2019)، 15.15 نقطة في النهائي، بينما تفوقت مور في النهائي بتسجيلها 14.93 نقطة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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