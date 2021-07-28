الامارات | تاريخ جديد

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - صنع البرازيلي إيتالو فيريرا، والأميركية كاريسّا مور، تاريخاً جديداً في الأولمبياد، بعد أن باتا أول بطلين أولمبيين في رياضة ركوب الأمواج المدرجة للمرة الأولى في البرنامج، بعد فوزهما بالميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو أمس. وسجل فيريرا (بطل العالم 2019)، 15.15 نقطة في النهائي، بينما تفوقت مور في النهائي بتسجيلها 14.93 نقطة.

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