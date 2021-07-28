الامارات | مباريات اليوم

- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرة القدم الأولمبية
السعودية - البرازيل 12:00
ألمانيا - ساحل العاج 12:00
كوريا الجنوبية - الهندوراس 12:30
رومانيا - نيوزيلندا 12:30
إسبانيا - الأرجنتين 15:00
أستراليا - مصر 15:00
جنوب إفريقيا - المكسيك 15:30
فرنسا - اليابان 15:30
أبطال أوروبا
نفيتشي - أولمبياكوس 21:00
ميتيلاند - سيلتيك 21:45
غلطة سراي - أيندهوفن 22:00
الدوري المغربي
الوداد - الجيش 22:00
الفاسي - الرجاء 22:00
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news
Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App