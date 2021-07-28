الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كرة القدم الأولمبية

- البرازيل 12:00

ألمانيا - ساحل العاج 12:00

كوريا الجنوبية - الهندوراس 12:30

رومانيا - نيوزيلندا 12:30

إسبانيا - الأرجنتين 15:00

أستراليا - مصر 15:00

جنوب إفريقيا - المكسيك 15:30

فرنسا - اليابان 15:30

أبطال أوروبا

نفيتشي - أولمبياكوس 21:00

ميتيلاند - سيلتيك 21:45

غلطة سراي - أيندهوفن 22:00

الدوري المغربي

الوداد - الجيش 22:00

الفاسي - الرجاء 22:00

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا