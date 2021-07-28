الامارات | رمسة ملاعب

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تحذير

وجّه مسؤول بارز في مجلس إدارة أحد أندية دوري الخليج العربي تحذيراً لأحد الإداريين، للتوقف عن التصريحات الإعلامية التي اعتاد الظهور فيها، منذ بدء التحضيرات للموسم الجديد، بداعي تحقيق المزيد من الاستقرار، ما دفع الإداري إلى التهرب من الرد على اتصالات الصحافيين.

توصية

أوصى الجهاز الفني لأحد فرق دوري الخليج العربي بسرعة حسم مصير لاعبين أجنبيين في الفريق، لديهما عقدان مستمران مع النادي، وذلك لعدم الاستفادة منهما خلال الفترة الماضية، بسبب تدني مستواهما الفني، رغم أن النادي دفع مقابلهما مبالغ مالية كبيرة.

ميزانية

قال مسؤول بارز بأحد أندية دوري الخليج العربي إن النادي بحاجة إلى زيادة ميزانيته المالية حتى يتمكن من استقطاب لاعبين مميزين، بما يمكّن الفريق من العودة إلى المنافسة على البطولات والألقاب.

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