شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كامل لملعب عبد اللطيف أبو رجيلة فى الزمالك السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة نادي الزمالك عن غلق أبواب ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة غلقا تاما أمام الفرق الرياضية وأعضاء النادي يوم السبت المقبل الموافق 31 يوليو الحالي وذلك لاستكمال أعمال الصيانة، وقامت إدارة النادي بنشر إعلان خاص بهذا الإغلاق عبر الأماكن المخصصة للإعلانات بالنادي .

يذكر أن إدارة النادي استغلت فترة الراحة ومعسكر برج العرب لفريق الكرة الأول من أجل إعادة صيانة أرضية ومرافق الملعب.

ودخل فريق الزمالك في معسكر مغلق في أحد فنادق الإسكندرية، من ثانى أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك على هامش فترة التوقف الحالية لبطولة الدوري الممتاز بسبب إقامة دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو.

ويواصل فريق الزمالك استعداداته لمباراة غزل المحلة المقرر إقامتها يوم 3 أغسطس المقبل في بطولة الدوري الممتاز، ويحتل الفريق المركز الأول بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد61 نقطة وذلك بعد مرور 27 جولة من عمر البطولة.

وشهد مران الزمالك اليوم فى معسكر الإسكندرية، انتظام محمود عبد الرازق شيكابالا، حيث شارك الفهد الأسمر في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له.

فيما واصل حازم إمام برنامجه التأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، وذلك في ظل معاناته من إجهاد عضلي أدى لغيابه عن التدريبات الجماعية فى معسكر الفريق ببرج العرب.

واكتفى الجهاز الفني للزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بخوض بعض الإطالات بدلا من المران الصباحي اليوم، وفضل الجهاز الفني عدم إقامة المران الصباحي للفريق خوفاً من تعرض اللاعبين للإرهاق.