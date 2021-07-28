شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 27/ 7/ 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك، اليوم الثلاثاء الموافق 27/ 7/ 2021 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها.. فينجادا يزور مقر القلعة البيضاء ويحاضر مدربى قطاع الناشئين، الإدارة تستطلع رأى كارتيرون لتحديد مصير محمد أوناجم.

الزمالك يستطلع رأى كارتيرون لتحديد مصير محمد أوناجم

تستطلع إدارة نادى الزمالك رأى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الكرة الأول، فى تحديد مصير المغربى محمد أوناجم لاعب الفريق المعار لصفوف الوداد المغربى، خاصة فى ظل وجود رغبة لدى مسئولى الوداد فى الحصول على خدمات اللاعب بشكل نهائى خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تأجيل استعانة الزمالك بطبيب نفسى للأسبوع المقبل

تقرر تأجيل تواجد طبيب نفسي في مقر نادي الزمالك للأسبوع المقبل، بعدما كان من المنتظر أن يحضر الطبيب غدًا الأربعاء، لإلقاء محاضرة لمدربي قطاع الناشئين وذلك بناء علي دعوة من بدر حامد رئيس قطاعات الكرة بالقلعة البيضاء.

الزمالك يتدرب على اللعب فى المساحات الصغيرة والتسليم والتسلم فى تقسيمة فنية

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة سريعة على هامش المران الجماعي اليوم الثلاثاء، وشهدت الجلسة شرح العديد من الأفكار الفنية والخططية المراد تنفيذها خلال الفترة المقبلة.

شيكابالا ينتظم فى تدريبات الزمالك الجماعية.. وحازم إمام يواصل التأهيل

انتظم محمود عبد الرازق شيكابالا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية للفريق مساء اليوم الثلاثاء، وشارك الفهد الأسمر في تدريبات الفريق الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها في العضلة الأمامية وانتهاء البرنامج التأهيلي الموضوع له.

استشفاء لاعبو الزمالك فى معسكر برج العرب.. والإطالات تعوض المران الصباحى

خاض لاعبو الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك مجموعة من التدريبات البدنية الخفيفة في المران الجماعي مساء اليوم الثلاثاء، وخضع اللاعبون لبعض تمارين الاستشفاء بعد الفوز على منتخب القسم الثاني بسباعية نظيفة في المواجهة الودية التي جمعت الفريقين أمس على هامش المعسكر المغلق بمدينة برج العرب.

فينجادا يزور الزمالك ويحاضر مدربى قطاع الناشئين.. صور

استقبل اليوم الثلاثا، حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك بمكتبه، البرتغالي نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم، وتواجد فينجادا على هامش الدعوة التي تلقاها من إدارة قطاعات الناشئين بالنادي برئاسة الكابتن بدر حامد رئيس قطاعات الناشئين والمدير الفني للقطاعات، من أجل حضور ورشة عمل فنية للمدربين.

الزمالك يعرض مروان حمدى + مبلغ مالى مقابل ضم حسام حسن

وضع نادي الزمالك، حسام حسن مهاجم فريق سموحة علي رأس اللاعبين المطلوبين خلال الميركاتو الصيفي المقبل، لتدعيم الهجوم الأبيض، في ظل قناعة الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق بقدرات اللاعب الفنية والبدنية.

الترجي والنجم الساحلي يفاوضان حمزة المثلوثي ويترقبان قرار الزمالك

دخل ناديي الترجي والنجم الساحلي التونسيان في مفاوضات شفوية مع التونسي حمزة المثلوثي ظهير أيمن الزمالك، لاستطلاع رأيه بخصوص إمكانية العودة للدوري التونسي مرة أخري في الموسم الجديد.