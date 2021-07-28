شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يواصل الغياب عن الأهلي أمام أسوان ودجلة وسيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل وليد سليمان صانع ألعاب الأهلي غيابه عن مباريات فريقه الثلاثة ضد كل من أسوان ووادي دجلة وسيراميكا، بسبب استمرار معاناته من الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية، وعدم انتهاء البرنامج التأهيلي الذي خضع له اللاعب تحت إشراف الجهاز الطبي بالأهلي.

وأعلن الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أن وليد سليمان يحتاج 10 أيام قبل أن يكون جاهزا للمشاركة في تدريبات فريقه الجماعية ومن ثم المباريات الرسمية، حيث يغيب الحاوي عن صفوف الفريق الأحمر منذ شهر للإصابة.

ويلعب الأهلي مع أسوان بعد غد الخميس بالأسبوع الـ17 من عمر الدوري ثم مع وادي دجلة يوم 2 أغسطس المقبل في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ22 للدوري، ثم مع سيراميكا يوم 5 أغسطس في المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ23 من عمر الدوري.

وقال أبو عبلة إن وليد سليمان سوف ينتظم في التدريبات الجماعية خلال 10 أيام، بعد الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأخيرة في برنامجه التأهيلي.

وأوضح رئيس الجهاز الطبي أن سليمان أجرى أشعة رنين مؤخرًا وحالته مطمئنة إلى حد كبير، بعدما كشفت الأشعة عن التئام موضع الإصابة بنسبة كبيرة.

وكان وليد سليمان قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي ومباريات الفريق الأخيرة.

ويخضع سليمان للمرحلة المتوسطة والأخيرة في برنامجه التأهيلي لتجهيزه للمشاركة الجماعية.