شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مصريات في معسكر حكام النخبة استعدادًا لكأس العالم ودوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد معسكر حكام أفريقيا المقام بالمغرب بحضور عصام عبد الفتاح نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي ، تواجد 3 محكمات مصريات في الدورة الترشيحية لاتحاد شمال أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم و نهائيات دوري أبطال أفريقيا للكرة النسائية.

ويتواجد الثلاثي المصري منى عطا الله و يارا عاطف و شاهنده المغربي في المغرب للمشاركة في الدورة الترشيحية المؤهلة لكأس العالم ، ودوري أبطال أفريقيا والذى سيتم إقامته لأول مرة فى الموسم المقبل.

صرف مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة 6 ملايين و800 ألف جنيه مستحقات متأخرة لجميع حكام الدوري المصري لمختلف الأقسام، وتم إرسال بعضها للمناطق لصرفها ويتولي اتحاد الكرة صرف المستحقات للمناطق.

وأكد مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة أنه لا يوجد أى متأخرات للحكام حتي الآن بعد صرف مبلغ الـ6 ملايين جنيه فى الساعات الأخيرة.



الحكام الأفارقة فى دورة المغرب



المحكمات المصريات