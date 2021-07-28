شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 / 7 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 27 / 7 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، طائرة خاصة تنقل فراعنة الأولمبي لمدينة مياجي لمواجهة استراليا طائرة خاصة تنقل فراعنة الأولمبي لمدينة مياجي لمواجهة استراليا المنتخب الأولمبي يواجه استراليا بالأحمر والأسود مران الأهلي.. تقسيمة قوية.. تأهيل وليد سليمان.. محاضرة موسيماني طبيب الأهلي يكشف موعد عودة وليد سليمان وموقف محمد محمود من المشاركة بالمباريات حمدى فتحى ينتظم فى مران الأهلي الجماعى يوم الصباحية.. فيديو فينجادا يزور الزمالك ويحاضر مدربى قطاع الناشئين.. صور الزمالك يعرض مروان حمدى + مبلغ مالى مقابل ضم حسام حسن ضياء السيد: سيراميكا الفرصة الأخيرة أمام صالح جمعة.. إما العودة للأضواء أو ينزل المخبأ