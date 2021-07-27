البلجيكي ألديرفيلد لاعب توتنهام الإنجليزي ينضم إلى الدحيل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي الدحيل القطري لكرة القدم، عن تعاقده مع المدافع البلجيكي توبي ألديرفيلد لتدعيم صفوف الفريق ابتداء من الموسم المقبل.

وكشف الدحيل عبر موقعه الرسمي على شبكة الإنترنت أمس، أن ألديرفيلد وقع لمدة 3 مواسم قادما من صفوف توتنهام الإنجليزي.

وقد بدأ ألديرفيلد مسيرته في صفوف فريق بيرشوت البلجيكي ثم انتقل إلى أياكس أمستردام الهولندي عام 2008، كما سبق له اللعب لفريق أتلتيكو مدريد الإسباني في موسم 2013 / 2014، قبل أن تتم إعارته لفريق ساوثهامبتون.

وانضم ألديرفيلد إلى توتنهام الإنجليزي قادما من أتلتيكو مدريد في 2015، حيث شارك في 243 مباراة وسجل 9 أهداف.

وعلى المستوى الدولي فقد خاض ألديرفيلد مع المنتخب البلجيكي 113 مباراة دولية، كما شارك في كأس العالم 2014 و2018، وأمم أوروبا 2016 و2020

وقد أنهى الدحيل الموسم الماضي من دوري نجوم قطر في المركز الثاني برصيد 47 نقطة، بفارق 13 نقطة خلف السد حامل اللقب.