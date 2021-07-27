موعد مباراة مصر وأستراليا المصيرية في الأولمبياد.. والقناة الناقلة المفتوحة.. والتشكيل.. وفرص تأهل الفراعنة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

يخوض المنتخب المصري الأولمبي مواجهة مصيرية مع نظيره الأسترالي، في الواحدة ظهر غدا الأربعاء، فى الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لأولمبياد طوكيو، 2020.

وخسر المنتخب الأولمبي أما نظيره الأرجنتيني بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت بينهما صباح الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكرة القدم في دورة الألعاب الأولمبية "طوكيو 2020".

وكان المنتخب الأولمبي قد تعادل سلبياً في أولى مبارياته بالأولمبياد مع إسبانيا.

ويتصدر المنتخب الإسباني ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وفي المركز الثاني أستراليا برصيد 3 نقاط، وفي المركز الثالث منتخب الأرجنتين برصيد 3 نقاط، ويحتل المنتخب المصري المركز الأخير في المجموعة برصيد نقطة وحيدة.

فرص تأهل الفراعنة

وأمام مصر فرصة وحيدة للتأهل إلى الدور التالي في الأولمبياد، وهي الفوز على أستراليا مع ضرورة فوز إسبانيا على الأرجنتين.

وفي هذه الحالة تتصدر إسبانيا الترتيب بـ7 نقاط، ثم مصر بـ4 نقاط، وأخيرًا أستراليا والأرجنتين يودعان البطولة وفى رصيد كل منهما 3 نقاط.

كما أن هناك فرصة أخرى لتأهل المنتخب الأولمبي، وهي في حال فوز الأرجنتين على إسبانيا في المباراة الأخيرة، مع ضرورة فوز الفراعنة على أستراليا أيضًا، يتصدر حينها التانجو الترتيب بـ6 نقاط، وسيتساوى منتخبي مصر وإسبانيا في رصيد 4 نقاط مع تساويهما في المواجهات المباشرة، وسيتم وقتها اللجوء لفارق الأهداف علما بأن فارق أهداف الماتدور حاليا +1، أما مصر -1.

أما في حال انتهاء أي من المباراتين بنتيجة غير فوز مصر وإسبانيا يودع المنتخب المصري الأولمبياد من الدور الأول.

التشكيل المتوقع

من المتوقع أن يعود شوقي غريب، المدير الفني للفراعنة لخطة 442، لزيادة الجانب الهجومي، لأنه لا بديل عن الفوز في هذا اللقاء.

وسيبدأ غريب بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أحمد حجازي ومحمود الونش وأحمد فتوح وكريم العراقي .

الوسط: أكرم توفيق وناصر ماهر وعمار حمدي ورمضان صبحي وطاهر محمد طاهر

الهجوم: أحمد ياسر ريان.

القناة الناقلة

سيتم نقل المباراة عبر قناة "beIN Sports HD Xtra 2" المفتوحة، حيث تم فتح القناة خلال شهر الأوليمبياد على تردد 12604، استقطاب أفقي، ومعامل الترميز 27500، وذلك على القمر الصناعي نايل سات.