أليجري: رفضت تدريب ريال مدريد من أجل يوفنتوس

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

كشف ماسيمليانو أليجري أنه رفض عرضا لتدريب فريق ريال مدريد الإسباني من أجل تدريب يوفنتوس للمرة الثانية.

وتم تعيين أليجري كمدير فني ليوفنتوس في مايو الماضي بعد أن تم إعفاء أندريا بيرلو من مهامه بعدما قدم موسما سيئا مع الفريق إثر حصوله على المركز الرابع في الدوري الإيطالي.

وقاد أليجري يوفنتوس للتتويج بخمسة ألقاب متتالية في الدوري الإيطالي، وأربعة ألقاب لكأس إيطاليا والوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا مرتين.

وكشف أليجري /53 عاما/ اليوم الثلاثاء إنه كان سيتولى تدريب ريال مدريد قبل أن يتم تعيين كارلو أنشيلوتي.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي لتقديمه:" يجب أن أشكر ريال مدريد ورئيسه على الفرصة التي منحها لي (تدريب ريال مدريد). بعد ذلك فكرت في الأمر واخترت يوفنتوس".

وأضاف :"كانت لفتة حب لنادي أعطاني الكثير واستمتع بتدريبه".

وأنهى تتويج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي تسع سنوات من هيمنة يوفنتوس على الكرة الإيطالي، ويأمل أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس أن يتمكن أليجري من إعادة سلطة يوفنتوس.

وقال أنييلي :"من غير المجدي تقديمه وتكرار البطولات التي فاز بها مرة أخرى. ربما، سلسلة ألقاب الدوري الإيطالي التي توج بها من المستحيل معادلتها".

وأضاف :"ما يمكن ليوفنتوس تقديمه هو بيئة مناسبة للوصول لتلك النتائج. كل انتصار تم تحقيقه يعود الفضل فيه للعمل بكد. مثلما قال أليجري في العديد من المرات، الفوز ليس للجميع".

وأكد :" يبدأ موسم جديد، هدفنا المنافسة على كل الألقاب في آذار/مارس، وبعد ذلك سنرى. أليجري هو مدرب يوفنتوس للمواسم الأربعة المقبلة لأن لديه مصداقية لكتابة فصل جديد مثير".

وسخر أنييلي من ماوريتسيو ساري المدير الفني السابق للفريق، الذي ادعى أن فوزه بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2019 / 2020 كان مفروغا منه.

وأكد أنييلي أيضا أن جيورجيو كيليني سيمدد تعاقده مع النادي.

وكان كيليني قائدا للمنتخب الإيطالي الذي توج ببطولة أمم أوروبا "يورو 2020" للمرة الأولى منذ عام 1968.