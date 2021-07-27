بالمواعيد.. منافسات المصريين في الأولمبياد يوم الأربعاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

يشهد يوم الأربعاء عدد من المنافسات التي يشارك بها رياضيين مصريين في عدد من الرياضات المختلفة باليوم الرابع لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد طوكيو 2020".

مشاركات المصريين يوم الأربعاء ستشهد عدد من المباريات القوية، من بينها لقاء منتخب اليد ضد اليابان، وفريق كرة القدم ضد أستراليا، بالإضافة للقاء عمر عصر ضد ما الصيني ما لونج في ربع نهائي تنس الطاولة.

ويرصد الخليج 365 في السطور التالية، جميع منافسات المصريين يوم الأربعاء.

الساعة 2:00ص.. ماجي عشماوي.. تصفيات رماية تراب.

الساعة 2:50ص: عبد العزيز محيلبة وأحمد زاهر.. تصفيات رماية تراب.

الساعة 3:00ص: مصر ضد اليابان.. دور الـ16 في سلاح المبارزة فرق.

الساعة 4:27ص: أمل أدم ضد الكورية مينهي يانج.. دور الـ32 في القوس والسهم.

الساعة 7:15ص: مصر ضد اليابان.. دور المجموعات في كرة اليد.

الساعة 7:27ص: عبد الرحمن عرابي ضد البريطاني بنجامين وايتتاكر.. دور الـ16 لوزن 75 كجم إلى 81 كجم في الملاكمة.

الساعة 12:07م: فريدة عثمان.. تصفيات سباق 100م في السباحة.

الساعة 1:00م: عمر عصر ضد الصيني ما لونج.. دور الثمانية في تنس الطاولة.

الساعة 1:00م: مصر ضد أستراليا.. دور المجموعات في كرة القدم.