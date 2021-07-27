شاهد فيديو اهداف مباراة باريس سان جيرمان واشبيلية الودية..تعادل مثير

شاهد فيديو اهداف مباراة باريس سان جيرمان واشبيلية الودية، في تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-7-2021.

انتهى اللقاء الودي بين باريس سان جيرمان واشبيلية بتعادل مثير بنتيجة 2-2، في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم على ملعب ألغارفي في مدينة فارو البرتغالية.

افتتح إشبيلية اهداف المباراة في الدقيقة 40 من ضربة جزاء سددها الكرواتي إيفان راكيتيش بنجاح بعدما وضع نافاس في ناحية والكرة في ناحية، لينتهي الشوط الاول بتقدم الفريق الأندلسي بهدف دون مقابل.

ومع انطلاق شوط المباراة الثاني تدارك باريس سان جيرمان هدف التعادل تحديداً عند الدقيقة 48 عن طريق مهاجمه الارجنتيني “ماورو إيكاردي” بعد ان حول كرة عرضية أرضية نموذجية من الشاب “أرنود كاليمويندو” الى الشباك.

ثم عاد اشبيلية وتقدم من جديد في الدقيقة 63 عن طريق اللاعب “أوسكار رودريجز” بتصويبة رائعة من خارج منطقة الجزاء ذهبت في الزاوية البعيدة لنافاس الذي حاول أبعادها لكنه فشل.

وقبل انطلاق صافرة نهاية المباراة بدقيقتين سجل الشاب “كيني ناجيرا” (19 عاما) هدف التعادل لباريس سان جيرمان بعد ان استغل هفوة فادحة من حارس مرمي اشبيلية والمدافع.

كان باريس سان جيرمان قد شارك في أربع مباريات ودية، حقق الفوز في ثلاث مواجهات، مقابل تعادل وحيد، وسيكون على موعد ناري قبل انطلاق الموسم الجديد أمام فريق ليل في كأس السوبر الفرنسي والمقرر له يوم الاحد الموافق 1 أغسطس المقبل على ملعب سان دوني.

ويستهل الفريق الباريسي بقيادة المدرب الارجنتيني “ماوريسيو بوكيتينو” مشواره في الدوري الفرنسي بالموسم الجديد 2021-22 بمواجهة فريق تروا والمقرر لها يوم 7 أغسطس 2021.

ويسعي باريس سان جيرمان هذا الموسم إلى نسيان اخفاقاته الموسم الماضي، بعدما خسر لقب الدوري الفرنسي لصالح ليل، وخروجه من المربع الذهبي ببطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الانجليزي

على الجانب الآخر دخل فريق اشبيلية مباراته الودية الثالثة حيث حقق الفريق الأندلسي بقيادة مدربه “جولين لوبتيجي” الفوز أمام لاس بالماس بهدف دون مقابل، قبل أن يتعرض لهزيمة قاسية أمام كوفنتري الانجليزي برباعية نظيفة.

ويلعب اشبيلية مباراته الاولي في الدوري الاسباني بالموسم الجديد 2021-22 على ملعبه عندما يستقبل فريق رايو فاليكانو يوم 15 أغسطس المقبل، قبل ان يرحل لمواجهة خيتافي يوم 23 أغسطس لخوض الجولة الثانية في الليجا.

جدير بالذكر ان باريس سان جيرمان واشبيلية قد ألتقيا من قبل في الدوري الأوروبي عام 2010 بدور المجموعات، وحقق حينها الفريق الباريسي الفوز ذهاباَ 1-صفر، وإياباً 4-2.

شاهد فيديو اهداف مباراة باريس سان جيرمان واشبيلية الودية