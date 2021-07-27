شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي وبورنموث في استعدادات الموسم الجديد

شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي وبورنموث الودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-7-2021.

تُقام مباراة تشيلسي وبورنموث في تحضيرات موسم 2022/2021، على ملعب فيتاليتي بمدينة بورنموث، في إنجلترا، بحضور الجماهير، وانطلقت صافرة البداية في تمام الساعة 18:45 بتوقيت جرينتش، 20:45 بتوقيت مصر، 21:45 بتوقيت السعودية.

وبدأ تشيلسي المباراة بالتشكيلة التالية: كيبا اريزبالاغا – مالانج سار – دوجون ستيرلينغ – لويس بيكر – ماركوس ألونسو – كونور غالاغير – داني درينكووتر – حكيم زياش – كريستيان بوليسيتش – تامي أبراهام.

بينما جاءت تشكيلة بورنموث كالتالي: مارك ترافريس – آدم سيمث – لولويد كيلي – إيبسين روسي – جاك ستاتشي – إيميليانو ماركونديس – جافين كيليكيني – كيل تايلور – فيليب بيلينج – دافيد بروكس – دومينيك سولانكي.

تعتبر مواجهة تشيلسي لفريق بورنموث هي الثانية له في تحضيرات الموسم الجديد، حيث خاض بطل أوروبا أولى مبارياته التجريبية يوم 17 يوليو، أمام نادي بيتربورو يونايتد خلف أبواب مغلقة، وفاز بنصف دستة أهداف مقابل هدف وحيد.

وتقدم بورنموث بالنتيجة اولًا عند الدقيقة (66)، عن طريق إيميليانو ماركونديس، قبل أن يقلب تشيلسي الطاولة ويسجل هدفين متتاليين، ففي الدقيقة (72)، سجل البديل ميازاجا هدف التعادل، وأحرز البديل الآخر آكي أوجبو الهدف الثاني في الدقيقة (76).

واستغل توماس توخيل عودة المعارون بالإضافة إلى لاعبو الفريق الأول الذين لم يشاركوا مع فرقهم في كوبا أمريكا ويورو 2020، إلى التدريبات الأسبوع الماضي، من أجل إقامة تلك المباراة الودية.

وسجل اهداف تشيلسي أمام بيتربورو يونايتد، تامي أبراهام وكريستيان بوليسيتش في الشوط الأول، وفي الشطر الثاني سجل النجم المغربي حكيم زياش هاتريك، وأرماندو بروجا هدف وحيد.

وسافر تشيلسي إلى عاصمة جمهورية أيرلندا “دبلن”، يوم 20 يوليو، وأقام معسكرًا تحضيريًا قصير، لمدة أسبوع، وعاد إلى لندن في الساعات القليلة الماضية استعدادًا لمواجهة بورنموث.

وتعتبر مباراة بورنموث واحدة من بين ثلاث مباريات ودية قوية سيلعبها البلوز، حيث يستعد لمواجهة الغريمين في لندن، آرسنال يوم 1 أغسطس المقبل، وتوتنهام يوم 4 من الشهر ذاته.

وسيعود أبناء المدرب الألماني توماس توخيل إلى المواجهات الرسمية، يوم الأربعاء 11 أغسطس، حيث لقاء كأس السوبر الأوروبي أمام الفائر ببطولة اليورباليج على حساب مانشستر يونايتد، “فياريال” الإسباني على ملعب ويندسور بارك في أيرلندا الشمالية.

وفي الأسبوع الذي يليه، سيبدأ تشيلسي رحلته في الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2021/2022، بمواجهة جاره “كريستال بالاس”، على ملعب ستامفورد بريدج، يوم السبت 14 أغسطس 2021.

شاهد فيديو اهداف مباراة تشيلسي وبورنموث في استعدادات الموسم الجديد