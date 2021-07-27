شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر سيتي وبريستون الودية.. محرز يتألق ويسجل

شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر سيتي بريستون نورث ايند الودية ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد 2021/2022، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27-7-2021.

قاد رياض محرز مانشستر سيتي لتحقيق الفوز على بريستون نورث ايند بهدفين مقابل لا شيء، في أولى تجارب حامل لقب الدوري الانجليزي، استعدادًا للموسم الجديد 2021/2022.

وشهدت المباراة تألق النجم الجزائري “رياض محرز“، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة (25)، من ضربة حرة مباشرة نفذها بدقة وروعة في شباك بريستون، بينما سجل الهدف الثاني اللاعب الشاب “صامويل إيدوزي”، في الدقيقة (65).

أقيمت مباراة مانشستر سيتي وبريستون نورث ايند في تحضيرات موسم 2022/2021، خلف أبواب مغلقة على استاد أكاديمي، في مدينة مانشستر، بإنجلترا، وهو يشكل جزءًا من ملعب الاتحاد.

وانطلقت صافرة بداية مباراة مانشستر سيتي وبريستون نورث ايند، في تمام الساعة 18:00 بتوقيت جرينتش، 20:00 بتوقيت مصر، 21:00 بتوقيت السعودية.

ودخل مانشستر سيتي اللقاء بالتشكيلة التالية: زاك ستيفن – روبن دياز – ناثان آكي – بينجامين ميندي – فيرناندينيو – مورجان رجيرس – إيكر بوزو – بينجامين نايت – كول بالمر – رياض محرز.

وفي الشوط الثاني، استبدل مانشستر سيتي جميع عناصره، حيث شارك كل من: سيران سليكر – فيليب ساندلر – لوك بولتون – بابلو مورينو – كلاوديو جوميز – باتريك روبيرتس – ماثيو سميث – يان كوتو – فينلي بيرنس – صامويل إيدوزي – جيمس مكآتي.

شاهد فيديو اهداف مباراة مانشستر سيتي وبريستون الودية

الجدير بالذكر، أن مانشستر سيتي يمتلك مباراة تجريبية أخرى خلال الشهري الجاري، وبالتحديد يوم السبت القادم، أمام تروا الفرنسي، والتي تسبق لقاء السيتيزنس أمام ليستر سيتي في كأس الدرع الخيرية بأسبوع.

وستبدأ رحلة مانشستر سيتي للحفاظ على لقب الدوري الانجليزي الممتاز، بمواجهة قوية أمام توتنهام بقيادة مدربه الجديد نونو سانتو، يوم السبت 14 أغسطس، على ملعب السيبرز بمدينة لندن.