شباب بلوزداد يعزز الصدارة ويقترب من حسم لقب البطولة الجزائرية المحترفة

تعرف على نتيجة مباراة شباب بلوزداد وبرج بوعريريج في البطولة الجزائرية المحترفة، ضمن مباريات اليوم الثلاثاء 27 يوليو 2021، لحساب الجولة 34 (قبل الأخيرة)، والتي أقيمت على ملعب 20 أوت 1956.

عزز شباب بلوزداد صدارته لجدول ترتيب البطولة الجزائرية المحترفة عقب فوزه الصعب على ضيفه شباب أهلي برج بوعريريج بنتيجة 1-صفر، ليقترب بتلك النتيجة من حسم لقب البطولة.

ويدين شباب بلوزداد للفوز في مباراة اليوم للاعبه “خير الدين مرزوقي” الذي سجل هدف اللقاء الوحيد عند الدقيقة 48، ورفع المهاجم الجزائري رصيده الى 13 هدف محتل المركز الرابع بجدول ترتيب هدافي البطولة الجزائرية.

بهذه النتيجة رفع أولاد لعقيبه رصيده الى النقطة 66 منفرداً بصدارة جدول ترتيب الدوري الجزائري مع أفضلية لمباراة مؤجلة أمام شبيبة القبائل.

ووسع شباب بلوزداد الفارق بينه وبين أقرب ملاحقيه وفاق سطيف الى 5 نقاط قبل مباراة الأخير في وقت لاحق اليوم أمام أولمبي الشلف لصالح نفس الجولة.

كان شباب بلوزداد قد حقق فوزاً ثميناً بالجولة الماضية أمام نجم مقرة بهدف قاتل في الوقت المحتسب بدل من ضائع سجله اللاعب شمس الدين نساخ (د 96)، ولصالح نفس الجولة سقط وفاق سطيف أمام جمعية عين مليلة بنتيجة 1-2.

على الجانب الآخر يحتل شباب أهلي برج بوعريريج المركز التاسع عشر (قبل الأخير) بجدول ترتيب الدوري الجزائري برصيد 21 نقطة وتأكد هبوطه الى دوري الدرجة الثانية.

يذكر ان لقاء الذهاب بين الفريقين قد شهد فوز شباب بلوزداد بنتيجة 3-1 بالجولة 19 من الدوري الجزائري في المباراة التي اقيمت يوم 20-4-2021 على ملعب 20 أوت 1955.